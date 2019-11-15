Tarihi dava ertelendi

Galatasaray'da milli ara ile birlikte ortaya atılan "Erken seçim" iddiaları sebebiyle dün gözler Çağlayan'daki14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne çevrilirken mahkeme dosyanın bilirkişiye gönderilmesine, davanın da 21 Şubat'a ertelenmesine karar verdi.

Galatasaray'da milli ara ile birlikte ortaya atılan "Erken seçim" iddiaları sebebiyle dün gözler Çağlayan'daki14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne çevrilirken mahkeme dosyanın bilirkişiye gönderilmesine, davanın da 21 Şubat'a ertelenmesine karar verdi. Böylece Galatasaray yönetiminin aldırdığı tedbir kararı geçerliliğini korurken sarı kırmızılıların erken seçime gitme zorunluluğu oluşmadı. Dünkü gelişmeyle birlikte başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu görevine devam edecek.



YÖNETİM İSTERSE



Fakat sarı kırmızılı yönetim kurulu bu tarihe kadar seçim kararı almak isterse seçime gidebilir. Böyle bir durumda da Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu aday olma hakkına sahip olacak. Sarı-kırmızılı kulübün avukatı Ömer Faruk Kırbıyık konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde seçime gitme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ertelenen dava hukuki süreç devam ettiği için açıklama yapamayacağımız bir aşamada. Şu an mühim olan Galatasaray yönetiminin görevinin başında olduğu, icraatlarının devam edip, Galatasaray için çalışacak olmasıdır" şeklinde konuştu.



CENGİZ NE DEMİŞTİ?



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz önceki gün konuyla ilgili olarak GS TV'ye yaptığı açıklamada mahkemeden çıkacak karara saygı duyacağını vurgulamış ve "Mahkeme derse ki 'Hayır seçime gideceksin, Mustafa Cengiz olmayacak', böyle bir karar da başım gözüm üstüne. Üçüncü seçim olur, insaf ya. Bu kulübümüze yarar mı getirir zarar mı getirir? Tabii ki yüzde yüz seçim olacak. Ne zaman bilmiyorum. Yönetim olarak bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.



HEDEF RODRİGUEZ



Savunmaya yönelik transfer çalışmalarına hız veren G.Saray, Milan'ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez'i kadrosuna katmak için görüşme trafiği yaşıyor. Nagatomo'nun performansından memnun olmayan ve Japon futbolcuyla devre arasında yolları ayırmayı düşünen sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki Rodriguez ile ilgili kiralama teklifini masaya koyduğu öne sürüldü. Ancak İtalyan kulübünün futbolcuyu bonservisi ile vermeyi planladığı bildirilirken iki kulüp arasında önümüzdeki günlerde yeniden yoğun bir görüşme trafiğinin yaşaması bekleniyor.

Milan formasıyla 4 lig maçına çıkan ve 342 dakika sahada kalan Rodriguez son üç sezondur İtalyan ekibinde görev alıyor. 68 kez de İsviçre Milli Takımı'nda oynayan oyuncu bu süreçte de 8 gol kaydetti.