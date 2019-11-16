Akhisarspor şokta!

Akhisarspor'un Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Cikalleshi ile yine aynı maçın henüz başında kasığından sakatlanan Musa Nizam'ın 3 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

TFF 1. Lig'de son üç haftayı 2 puanla kapatan ve zirve yolunda ağır yara alan Akhisarspor'da şok yaşanıyor. Ege ekibinin Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Cikalleshi ile yine aynı maçın henüz başında kasığından sakatlanan Musa Nizam'ın 3 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Akigo'nun 29 yaşındaki forvet oyuncusu Cikalleshi, bu sezon ligde görev yaptığı 8 karşılaşmada 4 gol atma başarısını gösterdi. Cikalleshi sakatlığına rağmen Arnavutluk Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki maçlarının kadrosuna arkadaşlarına moral vermek için çağrıldı.



TEDAVİLERİ SÜRÜYOR



Cikalleshi ve Nizam'ın milli maç arasından sonra oynanacak Altay randevusunda sahadaki yerlerini alamayacakları, deplasmandaki Ümraniye maçına ise yetiştirilmeye çalıştırılacağı ifade edildi.