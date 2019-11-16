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’a ağır fatura

Altay’a ağır fatura
Giriş Tarihi: 16.11.2019

TFF 1. Lig'de son 3 maçında , Hatayspor (D) ve 'e mağlup olan 'da yönetim, tüm takıma 30'ar bin TL ceza kesti.

TFF 1. Lig'de son 3 maçında Ekol Göz Menemenspor, Hatayspor (D) ve Fatih Karagümrük'e mağlup olan Altay'da yönetim, tüm takıma 30'ar bin TL ceza kesti. Kötü gidişatın nedenlerini bulmak için teknik heyet ve oyuncularla toplantılar yapan Altay yönetimi, siyah-beyazlı ekibi para cezasıyla uyardı. Mevcut kadronun bu ligde şampiyonluk için yeterliği olduğunu belirten kurmaylar, yapılan görüşmeler sonrası teknik direktör Sait Karafırtınalar ve futbolculara güvenoyu verdi. Yönetim, İzmir ekibinden önümüzdeki haftalarda daha mücadeleci bir oyun sergileyerek çıkış yakalamasını istedi. Teknik ekip ve futbolcular da yönetime "agresif ve istekli futbol" konusunda söz verdi.

YENİ SAYFA AÇILACAK

Akhisarspor deplasmanının hazırlıklarını Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdüren İzmir ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Altay, zirve yarışı veren Akhisarspor'u gözüne kestirdi.

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