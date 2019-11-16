Yerliler sırtlıyor

Süper Lig'de milli araya Göztepe, 11 haftada 13 puana ulaşırken, yerli oyuncuların attığı gollerle lige tutundu. Geride kalan haftalarda fileleri 10 kez havalandıran Göztepe’de bu gollerin 7’sini yerliler attı

Süper Lig'de milli araya Göztepe, 11 haftada 13 puana ulaşırken, yerli oyuncuların attığı gollerle lige tutundu. Sarı-kırmızılılar, 11 haftalık süreçte rakip fileleri sadece 10 kez havalandırmayı başarırken bu gollerin 7'sini yerli yıldızları kaydetti. Golcülerin varlık gösteremediği süreçte defans ve orta sahada forma giyen yerli yıldızlar gol yükünü omuzladı.



DEFANSTAN KATKI



Sarı-kırmızılı ekipte savunmada görev yapmalarına rağmen sol bek Berkan Emir ve stoper Alpaslan Öztürk 2'şer golle takımlarına müthiş bir katkı sağladılar. Orta alanda ise Soner 2 gol kaydederken, kanat oyuncusu Serdar da son Yeni Malatya maçında attığı golle Göz-Göz'e 1 puan kazandırdı.



SERVİS DE YAPTILAR



Ligde şu ana kadar toplam 7 gol atan 4 yıldız oyuncu, asistleriyle de skora katkı sağladı. Soner 2 asist üretirken, Berkan ve Serdar da 1'er kez gol servisi yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte, yabancı oyunculardan ise sadece Napoleoni ve Jerome skora destek oldu. İtalyan kanat oyuncusu Napoleoni 2 gol atarken, golcü Jerome ise sadece 1 golde kaldı.



YERLİ TABLODA GÖZ-GÖZ 6.



Göztepe 11. sırada konuşlanırken, sadece yerli oyuncuların yaptığı katkı göz önüne alındığında 6.'lığa yerleşti. Buna göre, 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi alan Göz-Göz 15 puanla Avrupa potasında yer buldu.



EKSİKLER GERİ DÖNÜYOR



Göztepe milli arayla birlikte yıldızlarına da kavuşacak. Mossoro ve Sanneh'in cezaları sona ererken, sakatlıkları bulunan Poko ve Serdar da iyileşerek takıma döndü. Takımda sadece Hakan Çinemre'nin sakatlığı sürerken teknik direktör İlhan Palut'un eksiklerin takıma dönmesiyle eli bir hayli güçlendi.



KRİTİK VİRAJDA



Süper Lig'de zorlu Trabzon ve Yeni Malatya maçlarından 4 puan çıkaran Göztepe milli ara dönüşünde en kritik dönemece girecek. 11 haftada 13 puan toplayan sarı-kırmızılılar, ilk yarının bitimine kalan 6 haftada 4 önemli deplasmana çıkacak. Lige Alanya deplasmanıyla başlayacak olan İzmir ekibi MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Sivasspor ile dışarıda oynayacak.

İlk yarı bitimine kadar sahasında sadece iki maç oynayacak olan Göztepe, Doğanlar Stadı'nda şampiyon adayları Fenerbahçe ve G.Saray ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör İlhan Palut, bu maçlardan en az 4 puan hedeflerken futbolcularına kritik virajın önemini sık sık hatırlatıyor.



GÖZ-GÖZ ATAKTA



Süper Lig'de ikinci yarıda yeni stadı Gürsel Aksel Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne geçerek tarihi bir adım atacak olan Göztepe, transfer harekatı için düğmeye bastı. Başkan Mehmet Sepil, şu an boşta olan Wilfried Bony ve Fransa'da Lille forması giyen Loic Remy'nin yanı sıra Rus ekibi Krasnodar'ın İsveçli yıldızı Marcus Berg'i de gündemine aldı. 33 yaşındaki golcü oyuncuya menajeri kanalıyla ilk teklifini ileten Başkan Mehmet Sepil, Ocak ayında bu transferi gerçekleştirmek için çaba sarfediyor.

Rus ekibi Krasnodar ile sözleşmesi devam eden Marcus Berg, Haziran ayında boşa çıkacak. Bunu fırsata çevirmek isteyen Başkan Sepil, İsveçli oyuncuyu düşük bir bonservis bedeli ödeyerek Göztepe'ye kazandırmanın planlarını yapıyor. 33 yaşındaki tecrübeli golcünün de gelen teklif sonrasında Göz-Göz'e yeşil ışık yaktığı bildirilirken, Sepil Ocak ayında transferi noktalamak için kulübün tüm şartları nı zorlayacak.