Altınordu’da gol sorunu var

TFF 1. Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu, bu sezon gol yollarında büyük problem yaşıyor. Geçtiğimiz sezonlarda ligin en skorer takımları arasında yer alan İzmir ekibi, bu sezon oynadığı 11 maçta sadece 9 gol atabildi.

TFF 1. Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu, bu sezon gol yollarında büyük problem yaşıyor. Geçtiğimiz sezonlarda ligin en skorer takımları arasında yer alan İzmir ekibi, bu sezon oynadığı 11 maçta sadece 9 gol atabildi. Keçiörengücü ile birlikte ligin en az gol atan iki takımdan biri olan kırmızı-lacivertliler, maç başına 1 gol ortalaması bile tutturamadı. İlk 11 haftalık süreçte Kemal'in sakatlığı, Yasin'in hazır olmaması ve Fatih'in formsuzluğu nedeniyle gol yollarında sıkıntı çeken Altınordu'da sol kanat Anıl, attığı 3 golle takımın en skorer ismi konumunda. Ayrıca, Burak, Atakan, Kemal, Muhammed, Sinan ve Yasin ise 1'er gol kaydetti.