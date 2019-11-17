Buca FK’nın konuğu Ordu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Ci Group Buca, bugün sahasında Yeni Orduspor'u konuk edecek. Cemil Şeboy Stadı'ndaki mücadele saat 13.30'da başlayacak.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Ci Group Buca, bugün sahasında Yeni Orduspor'u konuk edecek. Cemil Şeboy Stadı'ndaki mücadele saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Geçen hafta deplasmanda oynanan ve 3-0 kaybedilen Sultanbeyli Belediyespor yenilgisinin ardından teknik direktör Nihat Balan ile yollar ayrılırken, takımı bugün sahaya sportif direktör Tolga Doğantez'in çıkarması bekleniyor. Başkan Cihan Aktaş, sarılacivertli taraftarlardan destek istedi.