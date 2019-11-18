TFF. 1. Lig'de son 3 maçtır galip gelemeyip zirve hedefini ıskalayan Akhisarspor'da sakatlık kabusu sürüyor. Bjarnason, Taha, kaleci Gökhan'ın sakatlanıp sonradan döndüğü Akigo'da, Erzurum maçında sakatlanan Sokol Cikalleshi 2, Musa Nizam 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak.
TFF. 1. Lig'de son 3 maçtır galip gelemeyip zirve hedefini ıskalayan Akhisarspor'da sakatlık kabusu sürüyor. Bjarnason, Taha, kaleci Gökhan'ın sakatlanıp sonradan döndüğü Akigo'da, Erzurum maçında sakatlanan Sokol Cikalleshi 2, Musa Nizam 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak.
Akhisarspor’da Cikalleshi ve Musa Nizam şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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