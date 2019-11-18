Aydın BŞB’de yüzler gülüyor

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 3 maçlık mağlubiyet serisini PTT’yi yenerek sonlandıran mavi-beyazlılar, 5. sıraya yükselip moral buldu

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde konuk ettiği PTT Spor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda yüzler gülüyor. Son üç haftada Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı Vitra ve Fenerbahçe Opet'e mağlup olarak galibiyete hasret kalan mavi-beyazlılar, PTT zaferiyle gözünü yeniden üst sıralara dikti. Bu galibiyetle 5. sıraya yükselen Aydın'ın Sultanları, önümüzdeki hafta karşılaşacağı Türk Hava Yolları'nı deplasmanda yenerek yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.

'ZOR OLDU AMA KAZANDIK'

Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Alper Hamurcu, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. PTT iyi bir takım. Önemli oyuncuları var. Biz de kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir ekibiz. Son üç maçtır kazanamıyorduk. Bu anlamda PTT'yi yenerek bu galibiyet hasretimize son vermek istiyorduk. Maça iyi başladık ancak sonradan bazı yaptığımız hatalardan dolayı skor 2-2'ye geldi. Son seti kazanarak önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum. THY'yi de yenerek üst sıralara doğru yeniden yükselişe geçeceğiz" dedi.

MEHMET KAVAS