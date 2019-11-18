Horoz’da yönetim çark etti

Kulüp başkanı Çetin suç duyuruları üzerine savcılığa gidip ifade verdi. Çetin, ayrıca kendisi adına konulan 100 milyon TL’lik temliğin 50 milyon TL’sinin iadesi istedi

SEBAHATTİN ALP

Yukatel Denizlispor'da temlik konusu yönetimin başını ağrıtmaya devam ediyor. Başkan yardımcısı Taner Atilla'nın istifasına yol açan temlik olayında 100 milyonluk temlik koyduğu için eleştiri oklarının hedefi olan başkan Ali Çetin'in, eski yöneticilerden Hasan Önder ile Yasin Özpek'in haksız temlik konusunda Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı suç duyurusu sonrasında savcılığa giderek ifade verdi.

TFF'YE YAZILI BAŞVURU

Kamuoyu baskısı sonrasında Çetin, temliğin 50 milyonluk kısmının kulüp hesaplarına iadesi için TFF'ye yazılı başvuruda bulunup 50 milyonun Denizlispor Kulübü derneğine geri yapılmasını olmasını istedi. Başkan Çetin'in TFF'ye gönderdiği yazıda, "Denizlispor Kulübü Derneği'nin federasyon nezdindeki 30.09.2019 tarihinde kayıtlarınıza Ali Çetin adına 50 milyon olarak işlenen temlik alacağımın, Denizlispor Kulübü Derneği'ne iadesini istiyorum. Bi indirim nedeniyle temlik alacağımın 50 milyon lirasının TFF nezdindeki temlik sıralamsından kaldırılmasını, iade isteğim nedeniylen Denizlispor kulübü derneğinden ve TFF'den hiçbir hak talebinde bulunmayacağımı gayri kabulünü beyan ve ibra ederim" yazdı.



SACKEY OYNAMIYOR

YUKATEL Denizlispor'un Beşiktaş ile yaptığı maçta sakatlanan Isaac Sackey ile Kibong Mbamba'nın tedavileri sürüyor. Kulüp doktoru Ahmet Edremit, sakatlığı hafif olan Kibong'un Cumartesi günkü maça yetişebileceğini belirtirken, arka adalesinde önemli derecede yırtık tespit edilen ve fizyoterapist eşliğinde tedavisi devam eden Sackey'in iyileşme sürecinin uzayacağı ve Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyeceğini söyledi. Denizlispor'un Alanya'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Ganalı futbolcu Sackey 6'sı ilk 11'de üzere 7 lig maçında 439 dakika görev almış, 2 kupa maçında da 90'ar dakika oynamıştı.



ÖZDİLEK FIRTINASI

Milli arada bir gün tek, bir gün çift antrenman yapan Yukatel Denizlispor'da teknik patron Mehmet Özdilek oyunculara kondisyon yüklüyor. Çaykur Rizespor maçına takımını en iyi şekilde hazırlamak isteyen Özdilek, takımın güçlenmesini istediği için milli arada hazırlık maçını tercih etmedi



AİSSATİ RİZE'YE YETİŞECEK

Beşiktaş maçında yüzüne top gelen ve oyundan çıkmak zorunda kalan Yukatel Denizlispor'un Faslı orta saha oyuncusu Ismail Aisiati'nin

yüzü ve gözü morardı. Tedavi süreci sonrası yavaş yavaş iyileşen Aissati'nin görev verilmesi halinde Çaykur Rizespor maçında oynayacağı öğrenildi.