Nazilli rüzgarı

Geçen hafta Karacabey’e yenilip liderliği kaptıran Siyah İnciler, Sedat’ın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı İkinci yarıda ev sahibi takım, Yunus, Sedat ve Oğuzhan’ın golleriyle farka koştu, 1 hafta sonra koltuğu geri aldı

3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, Nevşehir Belediyespor engelini 4-0'lık farklı skorla aştı, liderlik koltuğunu geri aldı. 5. dakikada Ufukcan'ın sol kanattan pasıyla buluşan Mert, topu müsait pozisyondaki Sedat'a aktardı. Penaltı noktasında topu kontrol eden Sedat sert vurdu: 1-0. 32'de Sedat'ın ortasında Aziz'in plasesi kaleci Murat'ta kaldı. 34'te Aziz-Sedat ikilisinin verkaçında son olarak topla buluşan Aziz'in sert vuruşunda kaleci Murat topa hakim oldu. 37'de Sedat'ın aktardığı topu Sinan bekletmeden kale alanına ortaladı, Zafer'in gelişine sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Murat'ın kucağında kaldı, devre 1-0 tamamlandı.

8 DAKİKADA 3 GOL ATTILAR

46. dakikada Emre Fırtına'nın sol kanattan açtığı ortada arka direkte müsait pozisyondaki Alper zemine takılınca mutlak gol kaçtı. 50'de Sedat'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Aziz'in kafa vuruşu direği sıyırarak auta çıktı. 53'te Yunus pasını Aziz'e aktardı. Bu oyuncunun şutunda sonuç gelmedi. 65'te Emre Fırtına'nın pasında Yasin'in şutunda Polat mutlak gollük pozisyonu önledi. 70'te Mert Çapar'ın harika pasını alan Yunus defansın arasından sıyrılıp plaseledi: 2-0. 72'de Mert Çapar'ın soldan ortasında Sedat gelişine harika vurdu: 3-0. 80'de Aziz'in soldan ortasında Yunus'un indirdiği topa Oğuzhan kafayı çaktı, skoru belirledi: 4-0.

ÜMİT ÖZMEN