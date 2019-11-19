  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Altınordu Çiçek açacak

Altınordu Çiçek açacak

Altınordu Çiçek açacak
Giriş Tarihi: 19.11.2019

1. Lig'de bu sezon aldığı olumsuz sonuçlarla, ilk kez düşme potasında yer alan Altınordu'da yönetim, ara transfer döneminde forvet takviyesi için düğmeye bastı. ekibinde yönetim ’den ’i transfer ediyor

TFF 1. Lig'de bu sezon aldığı olumsuz sonuçlarla, ilk kez düşme potasında yer alan Altınordu'da yönetim, ara transfer döneminde forvet takviyesi için düğmeye bastı. Ligin 11 haftalık periyodunda golcüler Ersel Aslıyüksek, Yasin Ozan, Kemal Rüzgar ve Fatih Aktay'dan istediği verimi alamayan kırmızı-lacivertliler, ileri uçtaki etkinliğini artırmak için golcü Atabey Çiçek'e kanca attı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun sezon başında da istediği 24 yaşındaki golcü için yönetim şimdiden temaslara başladı. Bonservisi Süper Lig ekibi Başakşehir'de olan ve 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa oynayan Samsunspor'da kiralık olarak forma giyen Atabey için geçici olarak transferi gündeme geldi.

KULÜBÜYLE GÖRÜŞTÜ

Samsunspor'da 1. golcü Bahattin Köse'nin gölgesinde kalan Atabey'in de İzmir'de Altınordu forması giymeye hazır olduğu öğrenildi. Karadeniz ekibinde mutsuz olan genç oyuncunun kulübüyle görüşüp izin istediği iddia ediliyor. Ligde 13 maçta forma giyen Atabey Çiçek rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

MAĞLUBUİYETİ TAKMIYORLAR

Milli maçlar nedeniyle verilen arada Süper Lig ekibi Göztepe'yle oynadığı hazırlık maçını 5-2 kaybeden TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'da, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, skoru önemsemediklerini dile getirdi. Maçın 0-0 sona eren ilk yarısında istedikleri futbolu sergilediklerini söyleyen Eroğlu, "Özellikle savunmayı iyi yaptık. Pozisyonlara da girdik. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri gerçekleşti, herkesi görmek istedik. 5-2 bitti ama skordan ziyade futbolcularımızın maç performaslarını artırmak ve durumlarını görmek bizim için önemliydi" dedi. Altınordu'da tedavileri süren stoper Ravil ve forvet Yasin, Göztepe karşısında riske edilmedi.

BURAK HAKERLER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu Çiçek açacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN