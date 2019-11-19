Altınordu Çiçek açacak

TFF 1. Lig'de bu sezon aldığı olumsuz sonuçlarla, ilk kez düşme potasında yer alan Altınordu'da yönetim, ara transfer döneminde forvet takviyesi için düğmeye bastı. İzmir ekibinde yönetim Medipol Başakşehir’den Atabey Çiçek’i transfer ediyor

TFF 1. Lig'de bu sezon aldığı olumsuz sonuçlarla, ilk kez düşme potasında yer alan Altınordu'da yönetim, ara transfer döneminde forvet takviyesi için düğmeye bastı. Ligin 11 haftalık periyodunda golcüler Ersel Aslıyüksek, Yasin Ozan, Kemal Rüzgar ve Fatih Aktay'dan istediği verimi alamayan kırmızı-lacivertliler, ileri uçtaki etkinliğini artırmak için golcü Atabey Çiçek'e kanca attı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun sezon başında da istediği 24 yaşındaki golcü için yönetim şimdiden temaslara başladı. Bonservisi Süper Lig ekibi Başakşehir'de olan ve 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa oynayan Samsunspor'da kiralık olarak forma giyen Atabey için geçici olarak transferi gündeme geldi.



KULÜBÜYLE GÖRÜŞTÜ



Samsunspor'da 1. golcü Bahattin Köse'nin gölgesinde kalan Atabey'in de İzmir'de Altınordu forması giymeye hazır olduğu öğrenildi. Karadeniz ekibinde mutsuz olan genç oyuncunun kulübüyle görüşüp izin istediği iddia ediliyor. Ligde 13 maçta forma giyen Atabey Çiçek rakip fileleri 4 kez havalandırdı.



MAĞLUBUİYETİ TAKMIYORLAR



Milli maçlar nedeniyle verilen arada Süper Lig ekibi Göztepe'yle oynadığı hazırlık maçını 5-2 kaybeden TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'da, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, skoru önemsemediklerini dile getirdi. Maçın 0-0 sona eren ilk yarısında istedikleri futbolu sergilediklerini söyleyen Eroğlu, "Özellikle savunmayı iyi yaptık. Pozisyonlara da girdik. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri gerçekleşti, herkesi görmek istedik. 5-2 bitti ama skordan ziyade futbolcularımızın maç performaslarını artırmak ve durumlarını görmek bizim için önemliydi" dedi. Altınordu'da tedavileri süren stoper Ravil ve forvet Yasin, Göztepe karşısında riske edilmedi.

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