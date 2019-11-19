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’ın gözü onda

Beşiktaş’ın gözü onda
Giriş Tarihi: 19.11.2019

'de sezona kötü başlamasına rağmen oynadığı son üç maçı kazanarak üçte üç yapan 'ta yönetim, forvet hattını güçlendirmek için Kızılyıldız’da oynayan golcü ’ye kanca attı

Süper Lig'de sezona kötü başlamasına rağmen oynadığı son üç maçı kazanarak üçte üç yapan Beşiktaş'ta yönetim, forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Güven Yalçın ile Umut Nayir'den istediği verimi alamayan ve Burak Yılmaz'ın yanına tecrübeli bir ismi katmayı planlayan siyah-beyazlılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Eski golcüsü Vincent Aboubakar için nabız yoklayan Kara Kartal'ın, Sırp ekibi Kızılyıldız'da oynayan Richmond Boakye ile ilgilendiği iddia edildi.Kariyerinde Juventus ve Atalanta gibi ekiplerde görev yapan 26 yaşındaki Ganalı oyuncu için maliyet araştırması yapıldığı kaydedildi.

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