Beşiktaş’ın gözü Gedson’da

Beşiktaş yönetimi, golcü arayışlarına hız verdi. Kızılyıldız'da forma giyen 26 yaşındaki forvet Richmond Boakye ile ilgilenen siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes'i de gündemine aldı

Beşiktaş yönetimi, golcü arayışlarına hız verdi. Kızılyıldız'da forma giyen 26 yaşındaki forvet Richmond Boakye ile ilgilenen siyah-beyazlılar, gündemine bir oyuncu daha aldı. İstanbul ekibi, Benfica forması giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Gedson Fernandes için Portekiz ekibine 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulundu. Geleceğin yıldızı olarak görülen 20 yaşındaki oyuncu için Talisca formülünü işletecek olan siyah-beyazlıların tarak kemiğindeki sakatlığının ardından forma şansı azalan oyuncu için 1.5 yıllık kiralama teklifi ile kapıyı çaldıkları ifade edildi.



6 MAÇTA OYNADI



Ancak Beşiktaş yönetimi bu kez daha uygun bir anlaşma yaparak satın alma opsiyonunu düşük tutmaya çalışacak. Beşiktaş yönetimi öncelikle genç futbolcunun menajeri ile ön görüşme yaptıktan sonra Benfica yönetimi ile temasa geçti. Görüşmelerin şimdilik olumlu yönde seyrettiği ve tarafların Ocak ayında bir kez daha bir araya gelerek transferi bitirmeye çalışacağı kaydedildi. Fernandes bu sezon sadece 6 karşılaşmada forma şansı buldu.