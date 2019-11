Ligde geçen sezonlarda da takviye ettiği oyuncuları kullanamayan Göztepe'de takıma katılan Eren Derdiyok, Sanneh, Leo, Veli, Atınç, Hüseyin, Murat ve Batuhan gibi isimler kayboldu

Spor Toto Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Göztepe, transfer döneminde yine karavana attı. İzmir'in güzide kulübü Göz-Göz, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da yine transfer ettiği oyunculardan önemli ölçüde yararlanamadı. Sarı-kırmızılı yönetim, yaz transfer döneminde takıma tam 11 oyuncu transfer ederek geçen sezon küme düşmekten son maçta kurtulan ekibe güç kazandırmayı hedeflemişti.



EN ÇOK EREN OYNADI



Ancak sarı kırmızılı yönetimin beklentisi yine boşa çıktı. Takıma kazandırılan 11 yeni isimden geride kalan 11 haftada sadece 3 oyuncu as kadroda kendine şans bulurken, 8 oyuncu ise kayboldu. Göztepe'de ilk haftalarda on birde şans bulan Leo, Sanneh ve yıldız golcü Eren Derdiyok yedek kulübesine mahkum oldu.



SÜPER LİG'DE YOKLAR



Kaybolan transferlerden en çok süreyi 256 dakika sahada kalan Eren aldı. Sanheh ve Leo 180 dakikada şans bulurken, Murat 45, Batuhan 15 ve Atınç ise 1 dakika süre aldı. Hüseyin Bulut ve Veli Çetin ise henüz ligde forma şansı bulamadı



GENÇLER DE ŞANS BULAMADI



Sarı-kırmızılı ekipte A takım kadrosunda yer alan genç oyuncular da ligde şans bulmakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte ikinci kaleci pozisyonunda bulunan Göktuğ Bakırbaş, Beto'nun kırmızı kart gördüğü ve cezalı olduğu iki maçta 127 dakika süre aldı. Göktuğ en fazla süre alan genç oyuncu olurken, Yalçın Kayan 29, Batuhan 15, Ege Özkayımoğlu ve Kerem Atakan 5'er dakika forma giyebildi. Hakan Sepil, Yusuf Talum ve Hüseyin Bulut ise henüz ligde şans bulamadı.



BAŞAKŞEHİRLİLER FORMAYI KAPTI



Göztepe'de yapılan 11 transfer arasından üç oyuncu ancak onbir kişilik kadroda kendilerine yer bulabildi. Başakşehir'den transfer döneminin son günlerinde kadroya kazandırılan Soner, Mossoro ve Napoleoni onbirin değişmez isimleri oldu. Üçüncü hafta öncesi transfer olan Soner 9 maçta da banko olarak sahaya çıkarken, Mossoro cezası nedeniyle, Napoleoni de sakatlıkları nedeniyle 1'er maç kaçırdı.



GÖZ-GÖZ'ÜN BANKOLARI



Süper Lig'de 11. haftayı geride bırakan Göztepe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Cristian Titi tüm maçlarda aralıksız olarak forma giyerek takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. Titi 990 dakika sahada kalarak başı çekerken, 11 maçta 946 dakika forma giyen sağbek Gassama da ikinci sırayı aldı. Portekizli eldiven Beto cezalı olduğu için bir maçı kaçırırken 900 dakika oynadı. Serdar ise yine 10 maçta görev yaparken 852 dakika sahada kalmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekipte 1 dakika ile en az süre alan oyuncu yine savunmadan Atınç Nukan oldu.



BİR FORMAYA, İKİ ADAY



Göztepe'de milli ararın ardından Alanyaspor maçının hazırlıkları aralıksız devam ederken, teknik direktör İlhan Palut'u zor bir seçim bekliyor. İki haftadır sakatlığı bulunan Poko'nun Alanya deplasmanında da forma giyemeyeceğinin ortaya çıkması sonrası burada Castro ya da Borges olacak.

Eksikler nedeniyle son iki maça on birde başlayan iki oyuncudan biri Mossoro'nun cezasının bitmesi sonrası yedek kulübesine çekilecek. Genç çalıştırıcı Palut, Alanya maçında formayı hangi yıldızına vereceğine ise maç saati karar verecek. Ayrıca 4 sarı karta ulaşan Alpaslan'ın yerine de İlhan Palut'un savunmanın ortasında Reis'e şans vermesi bekleniyor.

BURAK HAKERLER