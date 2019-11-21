Alkıslarla A Takım’a

Altınordu'da bu sezon Ravil Tagir, Burak İnce, Egehan Gök, Mertcan Dağlı ve Onur Taha Takır'ın ardından Futbol Akademisi patentli bir genç daha A takım kadrosuna dahil edildi. Altınordu’nun Futbol Akademisi’nde yetişen Muzaffer Kocaer düzenlenen törenle ve aldığı diploma ile A Takım’ın yolunu tuttu

Altınordu'da bu sezon Ravil Tagir, Burak İnce, Egehan Gök, Mertcan Dağlı ve Onur Taha Takır'ın ardından Futbol Akademisi patentli bir genç daha A takım kadrosuna dahil edildi. ALFA'daki eğitimini tamamlayan 2001 doğumlu Muzaffer Kocaer, alkışlarla A takıma uğurlandı. Metin Oktay Yerleşkesi'nde idari, teknik kadro, personel ve arkadaşları ile vedalaşan, kapılara kadar alkışlarla yolcu edilen oyuncuya özel bir mezuniyet diploması takdim edildi, Başkan Seyit Mehmet Özkan ise evladını telefonla uğurladı.



SIRA DIŞI BAŞARI



Özkan, "ALFA'da ilk kez bir diploma töreni düzenliyoruz. Çünkü Muzaffer Kocaer, devre arası gelmeden seçilerek gerçekten sıra dışı bir iş başardı. Muzaffer için hayat şimdi başlıyor. Sizlerin de önünde en az 15 yıl sürecek bir futbol yaşantısı var. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi işinize odaklanır ve kendinizi geliştirirseniz hedeflediğiniz yerlere gelirsiniz" dedi. Muzaffer Kocaer ise "Pazar günü Göztepe ile oynadığımız maçın ardından çok hızlı bir süreçle A takıma yükselmek beni çok heyecanlandırdı. Önce burada başarılı olmak, ardından da Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynamak istiyorum" diye konuştu.



SAİT ALTINORDU UNUTULMADI



Altınordu formasını aralıksız 27 yıl boyunca giyen ve çok sevdiği kulübünün ismini kendisine soyadı yapan Sait Altınordu, vefatının 41. yılında törenlerle anıldı. Sait Altınordu için ilk tören, Alsancak Gar Meydanı'ndaki heykeli önünde düzenlendi. Anmaya, Altınordu yönetim kurulu, idari-teknik kadrolar, futbol akademisi oyuncuları ile Spor Kulübü Derneği yöneticileri katıldı. Heykele çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Altınordu'ya özel hikayelerin paylaşılmasıyla son buldu. Törende Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Samim Süloş, Altınordu Tarihçisi Kenan Akseki, eski futbolculardan Nehir Çetintaş, duayen gazeteciler Okan Yüksel ve Atilla Köprülüoğlu konuşmalar yaptı.