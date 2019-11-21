Denizli’de krize savcılık el koydu

Denizlispor'da, 100 milyon TL'lik temlik davasında şok gelişmeler yaşanıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isteği üzerine Denizli Valiliği'nin görevlendirmesiyle, İl Dernekler Müdürlüğü kulüpte defterleri incelemeye aldı. İncelemenin bir hafta sürebileceği öğrenildi.

Denizlispor'da, 100 milyon TL'lik temlik davasında şok gelişmeler yaşanıyor. İki eski yönetici Hasan Önder ile Yasin Özpek'in Cumhuriyet Savcılığı'na yaptıkları 'Görevi kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik, haksız temlik koyma' suçundan şikayetçi olmuştu. Bu şikayet sonrasında savcılık harekete geçti, ilk olarak başkan Ali Çetin ve istifa eden başkan yardımcısı Taner Atilla'nın ifadeleri alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isteği üzerine Denizli Valiliği'nin görevlendirmesiyle, İl Dernekler Müdürlüğü kulüpte defterleri incelemeye aldı. İncelemenin bir hafta sürebileceği öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, Yasin Özpek ve Hasan Önder'in şikayetlerini iki evrakın da aynı olayla ilişkisi olması ve aralarında hukuki ve fiili bağlantı olduğu için dosyaları birleştirdi.



ALİ ÇETİN: BORÇ 53 MİLYON LİRA



Ali Çetin ifadesinde, 1 yıldır başkanlığını yaptığı Denizlispor'u devraldıklarında, eski yöneticilerin kendisine kulübün 45 ile 47 milyon TL arası borcu olduğunu söylediklerini ve bunu bilerek devraldıklarını söyledi. Çetin, "Bankadan kredi çektim. Kulübe cebimden 14 milyon lira verdim. Alacağım 10 milyon lira. Başkaları tarafından kulübün gelirlerine el konulmaması için ben temlik koydum" dedi.

SEBAHATTİN ALP