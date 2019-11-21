Göztepe’de tatlı telaş

Bilet fiyatlarını fazla bulmalarına rağmen kombinelere yoğun ilgi gösteren taraftarlar şimdiden rezervasyon yaptırdı. Stadın kombinelerle fullenmesi bekleniyor. Bir çok ilke imza atacak Gürsel Aksel Stadı Beşiktaş maçıyla kapılarını açacak. Çimleri ekilen, koltukları takılmaya başlanan süper stat için geri sayım başladı

1925 yılında kurulan ve Türk futbol tarihinde büyük başarılara imza atan Göztepe'de camia tarihinde ilk kez kendisine ait bir statta maçlarını oynayacak olmanın tatlı telaşını yaşıyor. 14 Haziran 2017'de 219 milyon TL'ye ihale edilen stadyum ilk kez 26 Ocak 2020'de oynanacak Beşiktaş maçıyla futbolsevere kapılarını açacak. Stadın kaba inşaatı bitmek üzere. Hibrit çim ekimi yapılan ve koltuk döşenmeye başlanan müthiş stat Türkiye'de ayakta maç izlenen ilk stat olacak.



HERŞEYİYLE ÖZEL OLACAK



Çatısında 650 metrelik yürüyüş parkuru olacak stat halka açık olacak. Statta taraftar meydanı oluşturulacak 25 bin kişilik stadın ambiyans ve akustik özelliklere sahip olacak ve 7-24 faaliyette olacak. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, çatıda halka açık yürüyüş parkuru olan ilk stat olacak. Statta taraftar meydanı oluşturulacak 25 bin kişilik stadın ambiyans ve akustik özelliklere sahip olacak ve 7-24 faaliyette olacak.



REZERVASYON YAPILDI



Yapımı 2 yıldır süren stadyumda maç izlemek isteyen Göztepelilerin yeni mabedi olacak. Taraftarlar fiyatları fazla bulsa da kombine biletlere yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle Beşiktaş ile oynanacak tarihi maçı kaçırmak istemeyen taraftarlar tribünlerdeki yerlerini almak için sabırsızlanıyor. 25 bin kişilik statta maç izlemek için gün sayan taraftarlar şimdiden rezervasyon yaptırmaya başladı. Yalı, Forza, Kenar Mahalle grupları şimdiden yerlerini ayırttı. Yönetim gruplar halinde gelmesi halinde taraftarlara özel indirim yapmayı kabul etmişti.



SATIŞLAR BAŞLIYOR



Göz-Göz'ün yeni evinde geçerli olacak kombineler, VIP tribün satışlarıyla başladı. 25 Kasım'da tüm tribünlerden kombine kart sahiplerine ikinci yarı için geçerli kartların satışına başlanacak. Yeni stadın kombineleri 19 Aralık tarihinde ise genel satışa sunulacak. Sezonun ikinci yarısında geçerli olacak kombine fiyatları VIP tribün 1. kategori 2 bin 750 TL, 2. kategori 2 bin TL, doğu ve batı tribünler 900, doğu ve batı 4. kategori 800, doğu 5. kategori 700, kuzey ve güney tribünler ise 250 TL olarak belirlendi.



SEPİL TARAFTARLA İZLEYECEK



Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş maçını taraftarların arasında izleyeceğini belirterek, "Çünkü benim için locada seyredilecek bir maç değil. Seyirciyle beraber olacağım. Stada bakarsanız zaten, statla tribünler çok yakın. İlişki muazzam. Yani burada oynayacak takımlar, karşılarında çok zevkli, seyircisiyle ve camiasıyla bütünleşen bir takım görecek" dedi. Sepil, Beşiktaş karşılaşmasıyla sadece stadı açacaklarını ancak yaşam merkezinin bitmesinin biraz daha zaman alacağına değinerek, "Burada bütün her şeyin oturması zaman alacak. Yaşam merkezinin de faaliyete geçmesiyle büyük bir açılış yapacağız. Herkes soruyor 'Kim gelecek, kim gelecek?' diye. Onu sürpriz bırakalım şimdilik. Bunu önümüzdeki sezon başlamadan gerçekleştirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.



FOBİYİ DE YENECEK



Süper Lig'de milli aranın ardından Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, rakibiyle dış sahada oynadığı son 6 maçı kazanamadı. Akdeniz temsilcisiyle Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar ilk ve son galibiyetini 1990-1991 sezonunda 2-1'lik skorla elde etti. Alanya deplasmandanda oynadığı son 6 maçta ise 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde eden Göztepe, İzmir'e puan kayıplarıyla döndü.

Süper Lig'deki ilk sezonunda Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe, geçen sezon ise turuncuyeşillilere 1-0 yenildi. Bu sezona çok iddialı başlayan ve zirve yarışından kopmayan Aytemiz Alanyaspor şu ana kadar evinde mağlubiyet yüzü görmedi. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Göztepe ise gurbette 5 puan topladı. Rize ve Gaziantep ile berabere kalan İzmir ekibi Trabzonspor'u ise 1-0 yenmeyi başardı.