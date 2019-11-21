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Oğlu babasını yaktı

Oğlu babasını yaktı
Giriş Tarihi: 21.11.2019

Bornova Bld’nin Foça Bld’yi 1-0 yendiği maçta baba ile oğlu rakip oldu. Bornovalı golün asistini yaptı. Foça’yı çalıştıran babası ise yıkıldı

İzmir Süper Amatör Küme Kuzey Grubu'nda oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Foça Belediyespor'un sahasında Bornova Belediyespor'u ağırladığı karşılaşmada Foça Belediyespor'un teknik direktörü Güven Beyit ile Bornova ekibinde oynayan oğlu Burak Beyit, birbirlerine rakip oldu. Bornova'nın Foça'yı 1-0 yendiği maçta oğul Burak Beyit, 75. dakikada atılan golün asistini yaptı. Baba Beyit ise yenilen golün ardından üzüntü yaşadı. Geçen sezon oğlu Burak Beyit ile Foça Belediyespor'u Süper Amatör Küme'de şampiyon yaptıklarını belirten Güven Beyit, "Oğlum geçen sezon Foça'da 14 gol attı, 10 asist yaptı. Sezon başında yolumuz ayrıldı. Rakibim oldu ama onunla her zaman gurur duyuyorum" dedi.

OĞLU RÖVANŞI KAZANDI

Burak'ın Foça'daki evine döndüğünde komik anların yaşandığını belirten Güven Beyit şöyle konuştu:

"Birbirimizi görünce o da ben de gülmeye başladık. İki sezon önce oğlum Çandarlıgücü'nde oynarken, biz de onları yenmiştik."

ŞERAFETTİN ÇIRACI

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