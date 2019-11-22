Futbolda seferberlik

Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Sepil, Milli Takım Teknik Direktörü Güneş’in de katıldığı etkinlikte Türk Futbolunun geleceği ve marka değeri konuşuldu

Türkiye'nin lider markası Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF), Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş ile birlikte ünlü spor insanları ve uzmanların katıldığı etkinlikte Türk futbolunun geleceğine ışık tutmak ve marka değerini artırmak için görüşler ortaya atıldı.



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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sahip olduğumuz tesisler, alt yapı imkanlarımız, hepimizin malumu. Pek çok ülkenin 40-50 yılda yapacağı tesisleri, 17 yıl gibi bir zamanda gerçekleştirdik. Avrupa'nın en modern statlarına, en kaliteli tesislerine sahibiz. Dünya futbol ekonomisi 50 milyar doları aşmış durumda. Avrupa da bu ekonominin 3'te 2'sini tek başına yürütüyor. Bunun da yüzde 15'i de İtalya, Fransa, Almanya'yı da kapsayan 5 büyük ligde toplanıyor. Elde ettikleri gelir 15-18 milyar Euro arasında. Ülkemizde sadece Süper Lig'in değeri 615 milyon Euro. Avrupa'da 7'nci sırada olsak da ilk 10'a giremeyen Hollanda, 1 milyar Euro ile Türkiye'nin üstünde gelire sahip. Hak ettiğimiz değeri kazandırmak önemli bir misyon. Çok önemli ve radikal kararlar almamız gereken süreci birlikte yaşıyoruz. Sponsorları mutlaka yeniden devreye sokmalıyız" dedi.



ÖZDEMİR: RADİKAL KARARLAR ALMALIYIZ



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ise, "Bizim ana hedefimiz futbolun ekonomik gücünü en yüksek seviyeye çıkarmak. Gelirlerimizin 4-5 katını harcama lüksümüz yok. Bunu sportif başarı ve marka değerini artırmamız sağlayacak. Futbol pastasını büyütmeliyiz. Süper Lig'in izlenme oranının artmasını sağlamalıyız. Yeni pazarlar yaratmalıyız. Gerekirse Süper Kupa'nın statüsünü değiştirip, 4 takıma çıkararak yurt dışında düzenlemek Türk futboluna önemli bir değer katacaktır. Kulüpler arası Fair Play çok önemli. Biz de 'bir gün rakip 364 gün dost olmalıyız." Kenetlenirsek başarırız" şeklinde konuştu.



SEPİL: TÜRK SPORU ADINA ÇOK ŞANSLIYIZ



Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ise "A Milli Takım'ın kazandığı başarının Türk futbolu için çok önemli milat olabileceğini görebiliyoruz. Son 2 yıl içinde Milli takımın gösterdiği başarıyı gösteremedik. Bunun sebebi ekonomik. TFF'nin yardımıyla kulüpleri ekonomik olarak doğru yola taşıyacak tedbirleri aldık. Kendi içimizde düzeltmemiz gereken şeyler için önemli başlangıç yaptık. Ülke olarak çok şanslıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın futbola ve spora ilgisi çok büyük. Bu konuda çok şanslıyız. Sorunlarımızı daha doğru teşhis ederek en uygun şekilde çalışmaya hazırız" dedi.