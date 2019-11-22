Kaf-Kaf’ta tur sevinci

FIBA Europe Cup E grubu beşinci haftasında Donar Groningen'i deplasmanda 62-79'luk skorla yenerek Avrupa’da bir üst tura çıkmayı başaran Kaf-Kaf’da coşku yaşanıyor

Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup E grubu beşinci haftasında Donar Groningen'i deplasmanda 62-79'luk skorla mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Avrupa kupaları serüveninde eleme turuyla birlikte 7 müsabakaya çıkan Pınar Karşıyaka, 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederek başarılı bir grafik ortaya koydu.



LİDERLİK GARANTİ



FIBA Europe Cup E Grubu'nda sadece Belçika ekibi Spirou Charleroi'ye mağlup olan yeşil-kırmızılılar kazandığı 4 galibiyetle lider olmayı garantiledi. Karşıyaka gruptaki son karşılaşmasında 27 Kasım 2019'da Excelsior Brussels ile karşı karşıya gelecek. Donar galibiyetiyle gruptaki son maçlar öncesinde liderliği garantileyen Karşıyaka, bir üst turda I Grubu'nda mücadele edecek.



RAKİPLER BELLİ



Toplam 4 takımın yer alacağı I Grubu'nda Pınar Karşıyaka'nın olası rakipleri arasında D Grubu'nu lider bitirmesi halinde Bahçeşehir Koleji veya Romanya'dan CSM CSU, A Grubu'ndan Portekiz'in ünlü ekibi Benfica veya Hollanda'dan ZZ Leiden, G Grubu'ndan Rus ekibi Enisey veya Romanya'dan U-BT Cluj bulunuyor.