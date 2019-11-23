Fenerbahçe’de Muric yolcu gibi

İtalyan ekibi Lazio, yıldız golcü için 8 milyon Euro’luk teklifte bulundu. Görüşmeler sürüyor

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan ve yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muric'e, Tottenham'ın ardından Lazio'dan transfer teklifi geldi. İstanbul ekibinde ve Kosova Milli Takımı'nda sergilediği başarılı performansla Avrupa'da birçok kulübün radarına giren yıldız golcü için İtalyan ekibinin sarı-lacivertlilere ilk teklifi yaptığı iddia edildi. İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre, Lazio kulübü Vedat Muriç için 8 milyon Euro teklif etti. Ancak F.Bahçe'nin 10 milyon Euro istediği belirtildi.



PAZARLIK YAPILIYOR



Taraflar arasında pazarlığın sürdüğü, Lazio'nun ara transfer döneminde Kosovalı golcü Muric'i transfer etmek için önümüzdeki hafta içinde bir kez daha Fenerbahçeli yöneticilerle pazarlık masasına oturacağı ifade edildi.



4 İSİM FİFA'YA GİDİYOR



Fenerbahçe'de kulübün gelirlerinin doğrudan borç ve faizlere gitmesinden dolayı yöneticiler yeni gelir kalemleri yaratmak için çalışıyor. Ancak futbolcuların alacaklarının da ödenememesi sıkıntı yaratmaya başladı. İstanbul ekibinde Slimani, Ayew, Benzia ve Reyes'in alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle FİFA'nın yolunu tutacağı iddia edildi.



RIZA DURMİSİ KANARYA'YA GELİYOR



Takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde Lazio'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Rıza Durmisi'nin olduğu öğrenildi.



PAZARLIKLAR SÜRÜYOR



Volkan Demirel'in İtalya'da canlı izlediği öğrenilen Rıza Durmisi, La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Durmisi, "Benimle en çok ilgilenen takım Fenerbahçe. Pazarlıklar devam ediyor. Hem kulübümle hem de benimle görüştüler. Zanka ile konuştum, bana Fener'e transferim konusunda tavsiyelerde bulundu" ifadelerini kullandı. İtalyan ekibinin geçen sezon 7. 5 milyon Euro'ya Real Betis'ten transfer ettiği Durmisi için Fenerbahçe'den en az 3 milyon Euro talep edeceği kaydedildi.