Açılışını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı 70 milyonluk stat bomboş kaldı. İzmir’e 100 kilometre uzaklıktaki stat Tire 1922 yarışmacı haklarını Buca FK’ya devredince sahipsiz kaldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi işbirliğiyle yaklaşık 70 milyon lira harcanarak UEFA standartlarında yapılan stadyum sahipsiz kaldı. Dönemin Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, stada kendi adını verdi. 15 bin kişilik Tire Tayfur Çiçek Stadyumu'nun açılışı ise 15 Nisan 2018'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. İzmir kent merkezine 100 kilometre uzaklıkta olan ve şehrin büyük takımlarının kullanamadığı stadyumdan TFF 3. Lig takımı Tire 1922 Spor Kulübü faydalanıyordu.



BU SEZON BİR TEK MAÇ



Ancak takım Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş'a devredildi. Aktaş da kulübün adını Buca Futbol Kulübü olarak değiştirdi. Takım Buca'ya taşınınca stat da sahipsiz kaldı. Hiçbir kulübün maçlarını oynamadığı stadın kapılarına kilit vuruldu. Belediye görevlilerinin dönem dönem çim bakımını gerçekleştirdiği stadyum, bu sezon şimdiye kadar sadece Türkiye Kupası'nda Altınordu ile Konya 1922 arasındaki müsabakaya ev sahipliği yaptı. Büyük paralar harcanarak yapılan stadyumun kaderine terk edildi.



AMATÖR TAKIM BİLE OYNAMIYOR



Açılışını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı Tire stadı şimdi sahipsiz kaldı. Yerel seçimlerde Tire Belediye Başkanı seçilen İyi Partili Atakan Duran ilk iş olarak stadın ismini Tire Gazi Mustafa Kemal Stadı olarak değiştirdi. Duran'ın yeterli taraftar desteği olmadığı gerekçesiyle amatör ligdeki Tire Belediyespor'un maçlarını 15 bin kişilik statta oynamasına izin vermediği, 4 Eylül Stadı'nda oynamasını istediği ileri sürüldü.