  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Süper Lig’deki ilk kadın başkan Gözbaşı

’deki ilk kadın başkan Gözbaşı

Süper Lig’deki ilk kadın başkan Gözbaşı
Giriş Tarihi: 23.11.2019

yönetim kurulu başkanı istifa etti. Yönetim Kurulu, yeni başkan olarak 'nı seçti.

İstikbal Mobilya Kayserispor yönetim kurulu başkanı Hamdi Elcuman istifa etti. Yönetim Kurulu, yeni başkan olarak Berna Gözbaşı'nı seçti. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere Yönetim Kurulu kararımızla 30.11.2019 tarihinde kulübümüz genel kurulu yapılacaktır. Genel kurul öncesinde mevcut yönetim kurulu üyemiz Berna Gözbaşı, şehrimizin tüm dinamiklerinin ittifakıyla ve desteğiyle başkan adaylığını açıklamıştır. Gelinen noktada halen kulüp başkanlığı görevimizi yöneten Hamdi Elcuman büyük bir jest yaparak yönetim kurulu başkanlığından istifa etmiş, yönetim kurulumuz oy birliğiyle Gözbaşı'yı yönetim kurulu başkanı olarak seçmiştir. Kendisine yapılacak genel kurulumuzdaki adaylığında başarılar diliyoruz" denildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Süper Lig’deki ilk kadın başkan Gözbaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN