Fener’in en zor sınavı

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, bugün Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, bugün Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Max Kruse, Muric ile kırmızı kart cezalısı Isla karşılaşmada forma giyemeyecek.



LİDERLİK HESAPLARI



Fenerbahçe'de tecrübeli forvet Mevlüt Erdinç'in bu sezon ligde ilk kez 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Mevlüt, bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdmanyurdu karşısında ilk 11'de oynadı. F.Bahçe rakibini mağlup eder, Sivasspor da Kayserispor deplasmanında puan kaybı yaşarsa, 9 hafta sonra liderlik koltuğuna oturacak.