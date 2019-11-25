Bal-Kes kayıp

İzmir deplasmanında vasatın üstüne çıkamayan kırmızı-beyazlı ekip, ilk devresi golsüz sona eren maçta gol pozisyonu üretmekte zorlandı 84. dakikada Ali Özgün’ün golüne engel olamayıp yıkıld

TFF 1. Lig'de Ekol derbisinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Ekol Göz Menemenspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak, gurbetteki kötü çizgisini sürdürdü. Maçın 12. dakikasında Halil Çolak'ın şutunda top az farkla auta çıktı. 17'de Ali Keten'in sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde Hüseyin'in kafa vuruşunda top üst direğin dibinden dışarı gitti. 44'te soldan Mehmet Boztepe çalımlarla ceza sahasına girdi. Çaprazdan sert şutunda sonuç çıkmadı. 45+2'de Furkan'ın sağdan ortasında Selmani'den seken top Halil Çolak'ın önünde kaldı. Yakın mesafeden auta yolladı.

ALTIN GOL ALİ ÖZGÜN'DEN

61'de sağdan Okan'ın ortasında ceza alanı içinde topu önünde bulan Otto'nun şutunda kaleci Selmani mutlak gole izin vermedi. 65'te Muhammed Ali'nin sağdan ortasında altı pasın içinde Murat Erdemir'in şutunda top direğin dibinden auta çıktı. 66'da Mehmet Boztepe'nin sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı. 84'te Ercan'ın savunmadan ileriye gönderdiği topu iyi takip eden Ali Özgün ceza alanı içinde sert bir şutla topu filelerle buluşturdu: 1-0. 88'de Glumac'ın kafasını Selmani direk dibinden kornere çeldi. Maçı Ekol Göz Menemen 1-0 kazandı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ