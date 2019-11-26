Efsanelerden anlamlı maç

İzmir Namık Kemal Lisesi'nden yetişip (A) Milli Takım ve ünlü kulüplerin formalarını terleten yıldızlar dün Öğretmenler Günü dolayısıyla okulda buluşup öğretmenlerle dostluk maçı yaptı.

İzmir Namık Kemal Lisesi'nden yetişip (A) Milli Takım ve ünlü kulüplerin formalarını terleten yıldızlar dün Öğretmenler Günü dolayısiyle okulda buluşup öğretmenlerle dostluk maçı yaptı. Maça efsane oyuncular, Nevzat Güzelırmak, Ertan Öznur, Ayhan-Ayfer Elmastaşoğlu, Hamza Hamzaoğlu, Hayrettin Demirbaş, Özer Yurteri. Mithat Mıhçı, Mustafa Kaplakaslan, Ati Göksu, Alper Timur, Tayyar Özdemir. Orhan Cihaner, Alim Güngör, Basri Ergu, Halil Sılay, Hasan Anar renk kattı. Mustafa Denizli de İran'dan yolladığı telgrafla başarılar diledi, gönlünün Namık Kemal Liselilerle birlikte olduğunu belirtti.



NOSTALJİK MAÇ



Büyük katılımın olduğu anlamlı günde Okul Müdürü Mustafa Dişbudak, Okul Aile Birliği Başkanı Dr.Şaban Acarbay, okulun duayenlerinden Gürkan Ertaç ve Okan Yüksel yaptıkları konuşmalarla okulun geçmişinden kesitler anlattılar.