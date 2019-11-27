Ölümden döndüler

Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci ve oyuncu izleme komitesi başkanı Orhan Terzi, oyuncu izlemek için gittikleri Arnavutluk'un Tiran kentinde 6 kişinin ölümüne sebep olan 6.4'lük depremden son anda kurtuldu.

Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci ve oyuncu izleme komitesi başkanı Orhan Terzi, oyuncu izlemek için gittikleri Arnavutluk'un Tiran kentinde 6 kişinin ölümüne sebep olan 6.4'lük depremden son anda kurtuldu. Laleci ve Terzi, Türkiye'ye dönmek için 03.30'da Tiran'dan uçağa bindi. 6.4 büyüklüğündeki deprem 03.54'te meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 kişi ölürken, 150'den fazla kişi yaralandı.



UCUZ ALTLATTIK



Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının ardından Arnavutluk Lig'inde Albasani Arena'da oynanan Partizan Tiranu-KF Laçi maçını izleyen sarılacivertli ekibin teknik direktörü Cenk Laleci ve oyuncu izleme komitesi başkanı Orhan Terzi, Tiran'daki büyük depremi ucuz atlattı. Laleci, "Türkiye'ye indikten sonra depremin olduğunu öğrendik. Eğer uçağımız rötar yapsaydı depreme yakalanabilirdik. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm Arnavutluk'a çok geçmiş olsun" dedi



TRTOVAC ÜÇ HAFA YOK



Ekol Göz Menemenspor'da Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçında hava topu mücadelesinde rakibiyle çarpışan Jasmin Trtovac'ın en üç hafta sahalardan ayrı kalacağı bildirildi. Tecrübeli stoperin elmacık kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Sırp stoperin en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Elmacık kemeğinde parçalı kırık olan Trtovac başarılı bir operasyon geçirdi. Defans oyuncusunun üç hafta sonra özel maskeyle sahalara dönebileceği bildirildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ