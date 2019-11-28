Menemen’de değişim

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de Play-Off yarışı içinde olan Ekol Göz Menemenspor'da teknik heyet Boluspor maçı öncesi zorunlu rotasyon yapacak.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de Play-Off yarışı içinde olan Ekol Göz Menemenspor'da teknik heyet Boluspor maçı öncesi zorunlu rotasyon yapacak. Sarı-lacivertli ekipte takım kaptanı Taşkın Çalış cezalı, Sırp stoper Trtovac ise elmacık kemiği kırık olduğu için görev yapamayacak. Orta alanda Taşkın'ın yerine geçen hafta hasta olduğu için forma giyemeyen Tayfun Aydoğan görev yapacak. Bu sezon 11 maçta forma giyen 23 yaşındaki orta saha Tayfun 1 gol atma başarısını gösterdi.

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Sarı-lacivertli ekipte Bolu deplasmanında ise savunma hattı sil baştan yapılacak. Son iki haftadır sağ bekte görev yapan Ali Keten, Trtovac'ın yokluğunda savunmanın göbeğinde Ercan ile birlikte görev yapacak. Sağ bekte ise Canberk Aydın veya Semih Ceylan'dan biri forma giyecek. Sakatlıktan kurtulan Semih Ceylan, Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçında oyuna sonradan dahil olmuş ve iyi bir oyun ortaya koymuştu. Erzurumspor maçında sakatlanan ve formasına uzak kalan Canberk görev yaptığı maçlarda göz doldurdu. Menemenspor'da teknik heyetin sağ bekte kimi tercih edeceği merakla bekleniyor.

LALECİ: "SERİYİ SÜRDÜRECEĞİZ"



Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, zorlu Bolu deplasmanında da galibiyet serilerine devam etmek istediklerini belirtti. Rakiplerinin puan cetvelindeki yerinin gerçek gücünü yansıtmadığını belirten Laleci, "Boluspor bu ligin en deneyimli kulüplerinden biri. Bizim maçımızı çıkış maçı olarak görüyorlar. Biz de yakaladığımız çıkışı sürdürmek ve Play-Off'ta kalıcı olmak istiyoruz. Kapasitemizi bilerek oynayıp evimize en iyi sonuçla dönmek istiyoruz" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ