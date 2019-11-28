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evinde kayıp

Trabzonspor evinde kayıp

28.11.2019, 18:50 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019,20:47

C Grubu 5'inci hafta maçında evinde İspanya ekibi ile karşılaştı. 'nda TSİ 18.50'de başlayan maçı Trabzonspor mücadeleyi 1-0 kaybetti

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'inci hafta maçında Trabzonspor evinde İspanya ekibi Getafe ile karşılaştı. Medical Park Stadı'nda TSİ 18.50'de başlayan maçı Trabzonspor mücadeleyi 1-0 kaybetti

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