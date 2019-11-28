Trabzonspor evinde kayıp

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'inci hafta maçında Trabzonspor evinde İspanya ekibi Getafe ile karşılaştı. Medical Park Stadı'nda TSİ 18.50'de başlayan maçı Trabzonspor mücadeleyi 1-0 kaybetti
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'inci hafta maçında Trabzonspor evinde İspanya ekibi Getafe ile karşılaştı. Medical Park Stadı'nda TSİ 18.50'de başlayan maçı Trabzonspor mücadeleyi 1-0 kaybetti
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