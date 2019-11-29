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Altınordu’da Ufuk üzüntüsü

Altınordu’da Ufuk üzüntüsü
Giriş Tarihi: 29.11.2019

TFF 1. Lig'de galibiyetiyle 7 maçlık üç puan hasretine son veren Altınordu'da solbekte sorun yaşanıyor. Geçen hafta sakat olduğu için forma giyemeyen 'ın hafta sonu karşısında forma giymeyeceği bildirildi.

TFF 1. Lig'de Boluspor galibiyetiyle 7 maçlık üç puan hasretine son veren Altınordu'da solbekte sorun yaşanıyor. Geçen hafta sakat olduğu için forma giyemeyen Ufuk Budak'ın hafta sonu Keçiörengücü karşısında forma giymeyeceği bildirildi. Başkent deplasmanında sol bekte Onur Taha Bakır veya Kahraman Demirtaş'tan birinin görev yapması bekleniyor. İzmir ekibinde geçen hafta yedek olan Ravil'in takıma dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Boluspor önünde stoper olarak görev yapan Kahraman'ın mı yoksa genç Onur Taha'nın mı sol bekte görev yapacağı henüz netlik kazanmadı.

İLKLERİN PEŞİNDE

Öte yandan Altınordu Keçiörengücü deplasmanında ilklerin peşinde olacak. İzmir ekibi, rakibini yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor. İzmir temsilcisi kazanması halinde ilk kez 2'de 2 yapacak. Kırmızı- lacivertliler, aynı zamanda Başkent temsilcisine kendi evindeki ilk yenilgiyi tattırmak istiyor. Keçiörengücü namağlup olduğu iç sahada çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 6 gol atıp sadece 1 gol yedi. Ligde oynadığı 12 maçta kalesinde toplam 9 gol gören Keçiörengücü, ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

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