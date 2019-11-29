Yuvaya dönüş

Devre arasında kadrosuna güç katmak için çalışmalarına start veren Galatasaray, eski yıldızları ile yeniden iddialı konuma gelmeyi hedefliyor.

Devre arasında kadrosuna güç katmak için çalışmalarına start veren Galatasaray, eski yıldızları ile yeniden iddialı konuma gelmeyi hedefliyor. Monaco'da forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Onyekuru'nun transferinde sona yaklaşan ve devre arasında yıldız ismi yeniden kiralık olarak renklerine bağlayacak olan Aslan iki eski oyuncusu için de harekete geçti. Aslan'ın Falcao ve Andone'nin sakatlıkları sebebiyle C.Brugge'e kiralık olarak verdiği Diagne'yi Ocak'ta geri çağıracağı öğrenildi.



PRENSİPTE TAMAM



Belçika'nın Het Laatste Nieuws gazetesi de C.Brugge'de kadro dışı kalan Senegalli forvetin İstanbul'a gelerek Galatasaraylı yöneticilerle görüştüğünü yazdı. İki kulübün Galatasaray- Brugge maçı öncesi görüştüğü ve prensipte anlaştığı iddia edildi. Bu arada Fatih Terim ile arasındaki buzları eriten Arda'nın da dönüş yolunda olduğu biliniyor. Arda'nın da, "Para önemli değil. Yeter ki G.Saray'a döneyim" dediği gelen haberler arasında.



MAÇI İZLEMİŞ



Club Brugge takımında kadro dışı bırakıldığı için kritik maçta görev alamayan Diagne'nin, karşılaşmayı Galatasaray Kulübü 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın locasında izlediği ortaya çıktı. Club Brugge'de kadro dışı kalan Mbaye Diagne hakkında konuşan Mustafa Cengiz, "Diagne bizim futbolcumuz. Kendisinin hem aile düzeni, futbol düzeni ve her anlamda başarılı olmasını isteriz. Orada gelişmesini diliyoruz" demişti.



FALCAO BUGÜN GELECEK



Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Radamel Falcao bugün İstanbul'a dönecek. Galatasaray kulübünden aldığı izin doğrultusunda Madrid'de tedavi olan Kolombiyalı futbolcunun son durumuna bakılacak. Falcao'nun İstanbul'da da bir dizi testten geçmesi bekleniyor. Sahalara ne zaman döneceği henüz net olmayan Falcao'nun Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmezken oyuncunun Alanya maçında denenip 11 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSG sınavında 11'de sahaya çıkması umut ediliyor.