Altınordu yine kayıp

TFF 1. Lig'de son 8 maçta 1 galibiyet alan Altınordu, deplasmanda Anıl Koç ile öne geçip daha sonra penaltı kaçırdığı maçta Keçiörengücü'ne 2-1 yenildi

TFF 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan Altınordu, deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-1 yenildi. Oynadığı son 8 maçta 1 galibiyet elde eden kırmızı-lacivertliler, Ankara ekibi karşısında öne geçti, penaltı atışından da yararlanamadı. Yenilgiye kahroldu. 5. dakikada sol kanattan Sertaç içeri kesti, savunma topu kornere çeldi. 21'de Okan Derici'nin uzaktan vurduğu şut defanstan döndü. Yeniden topu kontrol eden Okan Derici pasını müsait durumdaki Anıl Koça aktardı. Anıl Koç düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1. 28'de Abdulkadir'in ortasında topa iyi yükselen Samet Akaydın meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi. 1-1. 36'da sol çaprazdan ceza sahasına giren Anıl Koç'ın sert vuruşunda kaleci topu güçlükle kurtardı. 44'te Abdulkadir ceza sahası içinde Anıl Koç'u düşürerek penaltıya sebebiyet verdi. Anıl Koç penaltı vuruşundan yararlanamadı. 49'da hızlı gelişen Altınordu atağında Atakan Üner kaleciyle karşı karşıya kaldı, bu futbolcunun plasesi direğin yanından dışarı çıktı. SONUCU PENALTI BELİRLEDİ



52'de Yusuf Yalçın'ın Süleyman'ı düşürmesiyle Keçiörengücü penaltı kazandı. Süleyman penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi. 2-1. 71'de Onur Taha'nın ceza sahasına girer girmez yerden ortaladığı topa Kemal Rüzgar dokunamadı. 79'da kaleci Erhan ile karşı karşıya kalan Sertaç Çam, sol ayağıyla köşeye vurdu, meşin yuvarlak dışarı çıktı. Altınordu maçı 2-1 kaybetti.