Kartal’da Krmencik liste başı

Devre arasında kadrosuna bir golcü takviyesi yapmasına kesin gözle bakılan Beşiktaş, birçok adayla temaslara başlarken Kasım ayının başlarında ismi gündeme gelen Michael Krmencik listenin ilk sırasına çekildi

Devre arasında kadrosuna bir golcü takviyesi yapmasına kesin gözle bakılan Beşiktaş, birçok adayla temaslara başlarken Kasım ayının başlarında ismi gündeme gelen Michael Krmencik listenin ilk sırasına çekildi. Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'de forma giyen 26 yaşındaki tecrübeli oyuncu için teknik direktör Abdullah Avcı'nın da çok istekli olduğu bilinirken bu konuda resmi adımların atılması bekleniyor. Bu arada UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki ilk galibiyetini Slovan Bratislava karşısında elde eden Kara Kartal'da yüzler gülüyor.



HAZIRLIKLAR BAŞLADI



Kara Kartal Süper Lig'de 2 Aralık Pazartesi günü iç sahada İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sağanak altında 1,5 saate yakın süren antrenmanda, dünkü Slovan Bratislava maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi. Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.



BEŞİKTAŞ 570 BİN EURO KAZANDI



UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında taraftarı önünde Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, grup maçlarında ilk kez para kazandı. İlk 4 maçında 0 çeken ve grupta son sırayı alarak üst tura çıkma şansını 4 maç sonunda kaybeden siyah-beyazlılar, Slovan Bratislava galibiyetiyle kasasına 570 bin Euro koymuş oldu. Gruplara katılım ücreti olarak daha önce 2 milyon 920 bin Euro kazanan Kara Kartay böylelikle UEFA'dan toplamda 3 milyon 490 bin Euro kazanmış oldu.