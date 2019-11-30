  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Kartal’da Krmencik liste başı

Kartal’da Krmencik liste başı

Kartal’da Krmencik liste başı
Giriş Tarihi: 30.11.2019

Devre arasında kadrosuna bir golcü takviyesi yapmasına kesin gözle bakılan , birçok adayla temaslara başlarken Kasım ayının başlarında ismi gündeme gelen listenin ilk sırasına çekildi

Devre arasında kadrosuna bir golcü takviyesi yapmasına kesin gözle bakılan Beşiktaş, birçok adayla temaslara başlarken Kasım ayının başlarında ismi gündeme gelen Michael Krmencik listenin ilk sırasına çekildi. Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'de forma giyen 26 yaşındaki tecrübeli oyuncu için teknik direktör Abdullah Avcı'nın da çok istekli olduğu bilinirken bu konuda resmi adımların atılması bekleniyor. Bu arada UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki ilk galibiyetini Slovan Bratislava karşısında elde eden Kara Kartal'da yüzler gülüyor.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Kara Kartal Süper Lig'de 2 Aralık Pazartesi günü iç sahada İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sağanak altında 1,5 saate yakın süren antrenmanda, dünkü Slovan Bratislava maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi. Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ 570 BİN EURO KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında taraftarı önünde Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, grup maçlarında ilk kez para kazandı. İlk 4 maçında 0 çeken ve grupta son sırayı alarak üst tura çıkma şansını 4 maç sonunda kaybeden siyah-beyazlılar, Slovan Bratislava galibiyetiyle kasasına 570 bin Euro koymuş oldu. Gruplara katılım ücreti olarak daha önce 2 milyon 920 bin Euro kazanan Kara Kartay böylelikle UEFA'dan toplamda 3 milyon 490 bin Euro kazanmış oldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kartal’da Krmencik liste başı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN