Sıra geldi Fener’e

Süper Lig'de 21 milyon Euro'luk bütçesiyle son üç maçta Trabzon ve Alanya’yı dize getiren Göztepe, 90 milyon Euro değerindeki Fenerbahçe ile evinde saat 20.00’de karşı karşıya geliyor

Süper Lig'de oynadığı son üç maçta 7 puan toplayarak büyük bir sükse yapan Göztepe, bugün şampiyon adayı Fenerbahçe ile en kritik sınavlarından birine çıkacak. Bornova Doğanlar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Ligde son üç maçta kendisinden yüksek maliyetli Trabzonspor ve Alanyaspor'u yenerek dikkat çeken Göztepe, şimdi ligin en değerli ikinci ekibi olan Fenerbahçe'ye gözünü çevirdi. Alman sitesi 'transfermarkt' verilerine göre toplam 21 milyon 350 bin Euro piyasa değerine sahip olan Göztepe, son üç maçlık süreçte 70 milyon 450 bin Euro değere sahip Trabzon'un ardından, 23 milyon 350 Bin Euro değeri olan Alanya'yı deplasmanda yenerek yüreğini ortaya koydu.



4.5 KAT DEĞERLİ



Göztepe şimdi de 90 milyon 280 bin Euro piyasa değeriyle kendisinden yaklaşık 4.5 kat daha yüksek maliyetli yıldızlar topluluğu Fenerbahçe'yi de mağlup ederek seriyi sürdürmeyi planlıyor.



2 YILDIZI GÖZ GÖZ'E BEDEL



Galatasaray'ın ardından Süper Lig'in en değerli ikinci ekibi olan Fenerbahçe'nin en yüksek değere sahip iki yıldızı, neredeyse Göztepe'nin toplam kadro değerine eşit. Sarılacivertlilerde, Max Kruse (12 milyon Euro) ve Victor Moses'in (10 milyon Euro) toplam piyasa değeri 22 milyon Euro'yu buluyor. Bu rakam toplam kadro değeri 21 milyon 350 bin Euro olan Göztepe'yi geçiyor.



GÖZTEPE'DE TEK EKSİK POKO



Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayan Göztepe'de kritik sınav öncesi tek eksik var. Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlığı henüz geçmeyen orta saha oyuncusu Andre Poko bugün kadroda yer almayacak.



Alanya maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Alpaslan ise savunmadaki görev yerine geri dönecek. Konuk ekip Fenerbahçe'de ise sakatlığı nedeniyle bir süredir kadroda yer alamayan Vedat Muriqi onbire dahil edilirken, yine sakat olan Max Kruse'da yedek soyunacak. Sarılacivertli ekipte cezalı Isla ise bugün Göztepe'ye karşı oynamayacak.



SARI KART ALARMI



Göztepe'de Fenerbahçe maçı öncesi kart sınırındaki oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Sarı-kırmızılı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Alpaslan, Berkan, Titi ve Poko'ya ek olarak Alanya maçında sarı kart gören Soner de gördüğü kartla ceza sınırına geldi.



PALUT UYARDI



Fenerbahçe maçında kayıp istemeyen Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, sonraki hafta Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak olan maçı düşünerek ceza sınırındaki oyuncuları uyardı. Bu beş oyuncunun yanı sıra Göztepe'de kaleci Beto, Gassama, Halil Akbunar ve Cameron Jerome'un da 2'şer sarı kartı bulunuyor.



EN BÜYÜK KOZU TARAFTARI



Göztepe'nin bugün Fenerbahçe karşısında en büyük kozu yine sarı-kırmızılı taraftarı olacak. Zorlu karşılaşmanın biletlerini çok kısa bir süre içinde bitirerek Bornova Doğanlar Stadı'nı dolduracak olan Göztepeliler, İstanbul ekibi karşısında tribünde şov yapacak. Atkı, bayrak ve pankartlarla Doğanlar'ı sarı kırmızılı renklere boyayacak olan Göztepeliler, İzmir ekibinin zafere ulaşması için büyük itici güç olacak.