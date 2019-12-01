Kartal’da yeni aday Sporar

Transfer döneminde hücuma takviye yapmayı Beşiktaş, dün sürpriz bir ismi gündemine aldı. Beşiktaş forvet transferi için Slovan Bratislava’nın 25 yaşındaki yıldızını da yakın takibe aldı

Transfer döneminde hücuma takviye yapmayı Beşiktaş, dün sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kara Kartal'ın, Slovan Bratislava'nın forveti Sporar'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastığı öne sürüldü. Slovakya'da oynanan maçta Beşiktaş'a 2 gol atan Sporar, bu sezon 22 maçta 18 gol kaydederek birçok takımın da listesine girdi. 2018 yılında Basel'den Slovan Bratislava'ya transfer olan 25 yaşındaki oyuncu attığı goller kadar yaptığı güzel asistlerle de dikkat çekiyor.



LİSTE KABARIK



Kartal'ın Victoria Plzen'in forveti Michael Krmencik ile de ilgilendiği bilinirken eski golcüsü Vincent Aboubaka konusunda da nabız yokladığı biliniyor. Porto forması giyen Kamerunlu oyuncunun da dönüş için hevesli olduğu konuşulurken devre arası transfer döneminde bu üç oyuncudan birinin siyah-beyazlı formayı giymesi sürpriz sayılmayacak.



BEŞİKTAŞ'TA GERGİN DİVAN



Beşiktaş'ın 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu toplantısında gergin anlar yaşandı. Söz alarak kürsüye gelen kulüp üyelerinden Haluk Karakurt'un Divan Başkanı Tevfik Yamantürk hakkında yaptığı açıklamalar salonda tepki gördü. Divan kurullarını konuşmasında istifaya davet eden ve Divan Başkanı hakkında iddialarda bulunan Karakurt'a konuşması sırasında salonda bulunan üyeler protesto etti.



ORMAN'A ELEŞTİRİ



Karakurt kürsüden indikten sonra Başkan Ahmet Nur Çebi, mikrofona gelerek, "Rica ediyorum sakinleşelim. Bu divan başka boyuta geçiyor. Cevaplar verilir. Siz taraf olmayın" dedi. Çebi ayrıca eski yönetimi de eleştirerek Fikret orman döneminde ciddi şekilde israf yapıldığını söyledi. Bu arada dünkü toplantıda Denetim Kurulu raporuna görüne kulübün borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin TL olduğu açıklandı.