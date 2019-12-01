Menemenspor 5’te 5 istiyor

TFF 1. Lig'de 4'te 4 yaparak Play- Off yarışına dahil olan Ekol Göz Menemenspor, bugün deplasmanda Boluspor'un konuğu olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek. Maç beIN Sports Max HD 1'den canlı yayınlanacak.

TFF 1. Lig'de 4'te 4 yaparak Play- Off yarışına dahil olan Ekol Göz Menemenspor, bugün deplasmanda Boluspor'un konuğu olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek. Maç beIN Sports Max HD 1'den canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Taşkın Çalış ve elmacık kemiği kırılan stoper Trtavoc forma giyemeyecek. Son dört maçında Altay, Ümraniyespor, İstanbulspor ve Balıkesir'i yenerek büyük bir çıkış yakalayan İzmir ekibi galibiyet serisine Bolu deplasmanında da sürdürmek istiyor.



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Menemen Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Rakibimizin puan durumundaki konumu gerçek gücünü yansıtmıyor, bunun bilincindeyiz. Tüm hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yaptık. Sahada en iyi şekilde mücadele edip evimize mutlu dönmek istiyoruz" dedi.