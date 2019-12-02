Manisa FK’ya hakem darbesi

Siyah-beyazlılar, birçok fırsatı cömertçe harcadığı maçta Kırklareli karşısında hakem Demokrat Özgür Güneş’e takıldı. 3 penaltısı verilmeyen lider yara aldı

2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup zirvede yer alan Manisa FK, GMG Kırklarelispor deplasmanında hakem Demokrat Özgür Güneş'in gazabına uğradı, 2 puan bıraktı: 0-0. 20. dakikada Zahit'in pasına Serdar hareketlendi, ceza sahası içinde düşürülen Serdar kendini yerde buldu. Maçın hakemi bu pozisyonda devam kararı verdi. 22'de Manisa FK sol kanattan etkili geldi. Dilaver'in ortasında Zahit'ten önce topu kontrol den kaleci İbrahim Demir, mutlak bir tehlikeyi önledi. 33'te Nizamettin'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla yandan auta çıktı. 35'te gelişen Manisa FK atağında Serdar yine ceza sahası içinde düşürüldü, maçın hakemi yine beyaz noktayı göstermedi. 40'ta Zahit rakip ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Zahit'in vuruşunda kaleci İbrahim başarılıydı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

SERDAR GOLLÜK FIRSATLARI HARCADI

49'DA Dilaver'in ortasında Çağrı'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. 74'te Nizamettin'in ortasında Sinan'ın kafa vuruşunda top auta çıktı. 89'da Dilaver sağdan rakip ceza sahasına indi. Şutunda top üstten auta çıktı. 90'da Nizamettin'in ortasında Serdar'ın aşırtma kafa vuruşunda ağlara giden topu defans son anda kornere çeldi. 90+2'de Kırklareli ceza sahası içinde topa en son dokunan Serdar oldu. Bu pozisyonda da rakip defans mutlak bir golü önledi ve karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.

CÜNEYT HASÇELİK