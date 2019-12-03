ADÜ Genç Efeler’in galibiyet mutluluğu

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi takımlarından Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genç Efeler Spor Kulübü, evinde Yeşil Gönen'i 78-28'lik skorla mağlup etti. Efeler Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ADÜ Genç Efeler, ilk periyotu 28-8 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan mavi-beyazlılar, devreyi 45-14 galip tamamladı. Üçüncü periyotu 62-22 önde geçen ADÜ Genç Efeler, son periyotta farkı 50 sayıya çıkartarak maçtan 78-28 galip ayrıldı. ADÜ Genç Efeler formasıyla ilk maçına çıkan Murat Kasap, takımına 13 sayılık katkı sağladı. Ligde oynadığı 5 maçtan 4'ünü kazanarak önemli bir başarıya imza atan engelli basketbolcular, maç sonunda galibiyeti taraftarla kutladı.

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