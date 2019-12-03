Aydın evinde kayıp

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde devreyi Yeşilyurt’a yenilip kapatan Aydın BŞB sahasında çıktığı 6 maçın sadece 3’ünü kazanabildi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Play-Off hedefindeki Aydın BŞB Kadın Voleybol Takımı, ilk devreyi 11 maçta 5 galibiyet, 6 mağlubiyetle tamamladı. Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle zirvenin uzağında kalan ve ilk devreyi 7. sırada tamamlayan mavi-beyazlılar, sahasında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Aydın'ın Sultanları, evinde Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1, Fenerbahçe Opet ve Atlas Global Yeşilyurt'a 3-0'lık skorla mağlup oldu, Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile Karayolları'nı 3-0, PTT'yi ise 3-2'lik skorla yendi. Aydın BŞB, geçen yıl iç sahadaki 11 maçın 3'ünü kazanmış, 8'ini kaybetmişti.

KUPADA RAKİP PTT SPOR OLDU

Ligde 5 ile 12. sıra arasında yer alan 8 takım, AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Kategorisi'nde eşleşti. Aydın BŞB, kupada PTT ile karşı karşıyla gelecek. Mavi-beyazlılar, ilk maçını deplasmanda 7-8 Aralık'ta, rövanşı 11-12 Aralık'ta oynayacak. Kupadaki diğer eşleşmeler ise şöye THY-Beşiktaş, Nilüfer Bld-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Karayolları- Atlasglobal Yeşilyurt.

MEHMET KAVAS