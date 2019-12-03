Beşiktaş rahat kazandı

Beşiktaş, sahasında Kayseri’ye gol oldu yağdı. Kartal’ın gollerini Atiba, Gökhan Burak (2) attı.Süper Lig’de şampiyonluk kovalayan Kartal sahasında Kayseri’yi farklı yendi.

Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u yenerek serisini sürdürdü: 4-1. 10. dakikada Gökhan'ın pasıyla ceza alanı içinde Diaby topla buluştu. Penaltı noktasının yaklaşık 1 metre gerisinde Diaby'den pası alan Burak'ın dönerek yaptığı vuruşta top, Lung'ta kaldı. 20'de Burak Yılmaz'ın ara pasında topla buluşan Atiba, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 30'da Caner'in sol kanatta çiziye inerek yaptığı ortada topla buluşan Gökhan Gönül'ün ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, Kayserispor savunmasına da çarparak ağlarla buluştu: 2-0. 41'de Elneny ile verkaç yaparak paslaşan Burak Yılmaz'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yapığı plase vuruşta topu filelere gönderdi: 3-0.





İKİNCİ YARIDA GOLLER DEVAM ETTİ

82'de Ljajic'in pasında topla buluşan Lens, kaleciden önce davranıp Diaby'yi gördü. Bu futbolcunun şutunda Hasan Hüseyin Acar son anda çizgi üzerinde gole engel oldu. 86'da sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta Mensah ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Adebayor kafayla topu filelere gönderdi: 3-1. 90'da kazanılan korneri soldan Caner kullandı. Ön direğe koşu yapan Oğuzhan'ın kafayla aşırttığı topu Burak Yılmaz filelere gönderdi: 4-1. Maç 4-1 sona erdi.



BURAK'TAN ANLAMLI HAREKET

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Burak Yılmaz, maç öncesi Süper Lig tarihinin sahip İstikbal Mobilya Kayserispor'un en genç gol atan oyuncusu unvanınına 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir'in yanına giderek, genç oyuncuyla yakından ilgilendi.



N'KOUDOU, 8 MAÇ SONRA

İstikbal Mobilya Kayserispor maçında sol kanatta görev alan N'Koudou, 8 maç sonra ilk 11'de şans yakaladı. N'Koudou, sakatlığı nedeniyle ligdeki G.Saray, A.Gücü ve Antalya maçlarıyla Avrupa Ligi'ndeki iki Braga karşılaşmasında forma giyemedi. Siyah-beyazlı oyuncu, ligdeki İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarıyla Avrupa'daki Bratislava karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuştu.