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- İstanbulspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe - İstanbulspor maçının ilk 11'leri belli oldu

03.12.2019, 19:28 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019,19:28

5. tur ilk maçında , 1. Lig ekibi İstanbulspor’u ağırlıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç A Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u ağırlıyor.
Saat 20.45'te başlayacak mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Isla, Sadık, Rami, Dirar, Jailson, Tolgay, Ferdi, Zajc, Deniz, Muric
İstanbulspor: Alperen, Wellington, Etoga, Onur, Duhan, Oğzhan, Cajıc, Ali, Diouf, Allahyar, Eslem

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