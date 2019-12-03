Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A Grubu'nda Jeopark Kula Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk setinde teknik molaya 12-9 önde giren Kula'nın Efeleri, setteki sayılarda hiç geriye düşmeden ilk seti 25-23 aldı. İkinci sete de üstün başlayan Jeopark Kula Belediye, teknik molaya 12-8 önde girdiği ikinci seti 25-17 alarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü setin teknik molasına 12-11 önde giren Afyon Belediye Yüntaş, 25-20 aldığı setle farkı bire indirdi, durum 2-1 oldu. Dördüncü sette oyun üstünlüğünü tekrar eline alan kırmızı-beyazlılar, 12-10 önde girdiği son seti 25-18 alarak maçı 3-1 kazandı. Maçın ardından, Jeopark Kula Belediyesporlu oyuncular, takım kaptanı Kaan Çiçek ve antrenör Fuat Dokgöz ile birlikte, salonu dolduran ve maç boyunca susmayan taraftarlara üçlü çektirdi.
İLKER UYAR
Jeopark Kula’dan Afyon Bld. zaferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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