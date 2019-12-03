Jeopark Kula’dan Afyon Bld. zaferi

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A Grubu'nda Jeopark Kula Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk setinde teknik molaya 12-9 önde giren Kula'nın Efeleri, setteki sayılarda hiç geriye düşmeden ilk seti 25-23 aldı. İkinci sete de üstün başlayan Jeopark Kula Belediye, teknik molaya 12-8 önde girdiği ikinci seti 25-17 alarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü setin teknik molasına 12-11 önde giren Afyon Belediye Yüntaş, 25-20 aldığı setle farkı bire indirdi, durum 2-1 oldu. Dördüncü sette oyun üstünlüğünü tekrar eline alan kırmızı-beyazlılar, 12-10 önde girdiği son seti 25-18 alarak maçı 3-1 kazandı. Maçın ardından, Jeopark Kula Belediyesporlu oyuncular, takım kaptanı Kaan Çiçek ve antrenör Fuat Dokgöz ile birlikte, salonu dolduran ve maç boyunca susmayan taraftarlara üçlü çektirdi.

İLKER UYAR