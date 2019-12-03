  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Manisa hakeme öfkeli

hakeme öfkeli

Manisa hakeme öfkeli
Giriş Tarihi: 3.12.2019

Hakem ’in oyuncularına ‘Penaltı penaltı gibi olmalı’ dediğini söyleyen Ertekin, “Herkes kendi işini yapacak” dedi.

2. Lig Beyaz Grup'ta GMG Kırklarelispor deplasmanında 2 puan bırakan lider Manisa FK'da, maçın Ankara Bölgesi hakemi Demokrat Özgür Güneş'e büyük öfke var. 3 penaltılarının verilmediğini belirten teknik patron İsmail Ertekin, "Bir şey söylemenin anlamı yok. Elimizde görüntüler var. Bunu değerlendireceğiz. Hakemin tutumu hatalı. Maç içinde futbolcularımıza 'Penaltı gibi penaltı olması lazım" ifadelerini kullanmış. Bunlar yanlış işler ama yapacak bir şey yok. Herkes kendi işini yapacak. Futbolcu sahada mücadele edecek, savaşacak. Gerekirse hakemi de yeneceğiz. 2 puan kaybettik ve Samsun'la puan farkı 4'e indi. Bundan sonra işler kolay olmayacak" diye konuştu.

'SON VURUŞLARDA CÖMERTTİK'
Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, hakem hatalarına sığınmamaları gerektiğine de vurgu yaptı. Ertekin, "Normal şartlarda bu maçı kazanmalıydık. Gol pozisyonları da bulduk ama son vuruşlarda günümüzde değildik. İki takım da iyi mücadele etti. Sahada oyun olarak rakibimizden iyiydik, fakat istediğimiz oyunu tam olarak oynayamadık. Birçok gol pozisyonu da bulduk. Son paslarda, son vuruşlarda günümüzde değildik" şeklinde konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa hakeme öfkeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN