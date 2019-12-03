Manisa hakeme öfkeli

Hakem Demokrat Özgür Güneş’in oyuncularına ‘Penaltı penaltı gibi olmalı’ dediğini söyleyen Ertekin, “Herkes kendi işini yapacak” dedi.

2. Lig Beyaz Grup'ta GMG Kırklarelispor deplasmanında 2 puan bırakan lider Manisa FK'da, maçın Ankara Bölgesi hakemi Demokrat Özgür Güneş'e büyük öfke var. 3 penaltılarının verilmediğini belirten teknik patron İsmail Ertekin, "Bir şey söylemenin anlamı yok. Elimizde görüntüler var. Bunu değerlendireceğiz. Hakemin tutumu hatalı. Maç içinde futbolcularımıza 'Penaltı gibi penaltı olması lazım" ifadelerini kullanmış. Bunlar yanlış işler ama yapacak bir şey yok. Herkes kendi işini yapacak. Futbolcu sahada mücadele edecek, savaşacak. Gerekirse hakemi de yeneceğiz. 2 puan kaybettik ve Samsun'la puan farkı 4'e indi. Bundan sonra işler kolay olmayacak" diye konuştu.

'SON VURUŞLARDA CÖMERTTİK'

Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, hakem hatalarına sığınmamaları gerektiğine de vurgu yaptı. Ertekin, "Normal şartlarda bu maçı kazanmalıydık. Gol pozisyonları da bulduk ama son vuruşlarda günümüzde değildik. İki takım da iyi mücadele etti. Sahada oyun olarak rakibimizden iyiydik, fakat istediğimiz oyunu tam olarak oynayamadık. Birçok gol pozisyonu da bulduk. Son paslarda, son vuruşlarda günümüzde değildik" şeklinde konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK