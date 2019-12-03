Menemen doludizgin ilerliyor

TFF 1. Lig'de deplasmanda Boluspor'la 81. dakikada Ali Özgün'ün attığı golle 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Menemenspor bu sonuçla geçen hafta ilk kez yükseldiği Play-Off hattından çıksa da aldığı 1 puana üzülmedi. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Cenk Laleci, "Hedefimiz kazanmaktı. Ancak yenemiyorsak da yenilmeyeceğiz. Sonuçta serimizi sürdürüyoruz. Oynanan futboldan ve sergilenen mücadeleden memnunum" dedi. Devrenin bitimine 4 hafta kaldığını vurgulayan genç teknik adam, "Dört karşılaşmada elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Evimizde oynayacağımız Keçiörengücü karşılaşmasını da kayıpsız geçip üst sıralardaki yerimi koruyacağız' dedi.