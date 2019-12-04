Altay-Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu

Trabzonspor İzmir'de Altay'ın konuğu oluyor. Heyecan dolu karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Kupada bu sezon ilk olarak 5. turda mücadele edecek olan Karadeniz ekibi, Altay ile 14 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün Trabzonspor, TFF 1. Lig temsilcisi Altay'a konuk olacak. Kupada bu sezon ilk olarak 5. turda mücadele etmeye başlayacak olan Trabzonspor, rakibiyle yaklaşık 14 yıllık aranın ardından ilk kez karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan Altay, Mardin Büyükşehir Başakspor ve Görelespor'u saf dışı bıraktı. KARŞILAŞMANIN 11'LERİ BELLİ OLDU!

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Gencer Cansev, Cenk Özkaçar, Özgür Özkaya, Al Hassan, Putsila, Tatos, Mesut Can Tunalı, Mustafa Uslu, Leandrinho Trabzonspor: Erce, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Abdurrahim, A. Parmak, Sosa, Avdijaj, Yusuf, Ekuban, Sturridge