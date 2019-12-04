Denizli’de Kerem Can depremi

Horoz’da, geçtiğimiz sezondan kalan alacakları nedeniyle TFF’ye başvuran 30 yaşındaki Kerem Can, yönetimden izin alıp takım arayışlarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da solbek Kerem Can Akyüz şoku yaşanıyor. Yeşilsiyahlı formayla geçen sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Kerem Can, geçtiğimiz sezondan kalan alacaklarını gerekçe gösterip TFF'ye başvurmasının ardından kadro dışı bırakıldı. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu, Medipol Başakşehir maçı öncesinde kulüp bulmak için yönetimden izin isteyip kentten ayrıldı. Gaziantep FK maçında gördüğü sarı kartla solbek Zakarya Bergdich cezalı olduğu için, zorlu Başakşehir maçı öncesi Horoz'da solbek kalmadı.

'İNFAZIM ZATEN VERİLMİŞ'

Şok gelişmeler sonrası açıklamalarda bulunan Kerem Can, "Teknik direktör Mehmet Özdilek ve sportif direktör Burak Özsaraç'ın imzaları bulunan bir belge verdiler. Belgede 31.12.2019 tarihine kadar Denizli ile idmanlara çıkmamam gerektiği, başka kulüplerle transfer görüşmeleri yapabileceğim yazılıydı. Kısacası, 'Kendine kulüp bul' denildi. İnfazım önceden verilmiş. Başkaları sezon başı kulübü TFF'ye verdi biz vermedik. Yabancı futbolculara para verdiler. Yerliler hep sustu. Şampiyonluk primi dahil 1 milyon lira alacağım var" dedi.

SEBAHATTİN ALP