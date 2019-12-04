‘Emeğimiz ile oynatmayız'

Maçın hakemine sert eleştiri yapan başkan Aktan, “Demokrat Özgür Güneş, 2 penaltıyı görmezlikten gelerek iki puanımızı gasp etmiştir. Adıyla bağdaşmayan da bir yönetim göstermiştir. MHK’yı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Masabaşı oyunlarına izin vermeyiz” dedi

2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Manisa FK'da, Kırklarelispor maçının Ankara Bölgesi hakemi Demokrat Özgür Güneş'e tepkiler çığ gibi büyüyor. Kulüp başkanı Mevlüt Aktan, GMG Kırklarelispor maçı sonrasında yaptığı basın açıklamasında, hakemlere yönelik sert eleştiriler yaptı. '

BARDAĞI TAŞIRMIŞTIR'

Başkan Mevlüt Aktan, "Sezon başından beri Manisa FK olarak hakemlerle alakalı tek bir açıklama yapmadık. Ancak son haftalarda üst üste yaşadığımız bazı hadiseler, futbola farklı ellerin yine müdahale etmeye başladığını gözler önüne sermektedir. Kırklareli deplasmanında yaşanan hakem faciası bardağı taşıran son damla olmuştur. Ankara Bölgesi hakemi olan, adıyla bağdaşmayan bir yönetim tarzına sahip orta hakem Demokrat Özgür Güneş, maçın ilk yarısında gözü önünde cereyan eden iki penaltıyı resmen görmezden gelmiştir. Özellikle ilk pozisyonda oyuncumuz Serdar Deliktaş'ın ceza sahasında kaleye iki metre kala düşürülmesi suretiyle gelişen pozisyon, hakemin hemen önünde olmuştur. Yine sonraki dakikalarda aynı oyuncumuz ceza sahasında sırtından itilerek düşürülmüş, hakem maçı yine devam ettirmiştir" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK