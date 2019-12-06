Akhisar’da başkan değişti

Akigolar’da 10 yılı aşkın başkanlık yapan Hüseyin Eryüksel görevi asbaşkan Fatih Karabulut’a devretti.

TFF 1. Lig'de zirve yarışı veren Akhisarspor'da beklenen başkan değişikliği gerçekleşti. Kulüpte 10 yılı aşkın süredir başkanlığı yürüten Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu toplantısında görevini Asbaşkan Fatih Karabulut'a devretti. Eryüksel, Karabulut başkanlığındaki mevcut yönetimde asbaşkan olarak çalışmaya devam edecek. Son dönemde hafta içi takımın antrenmanlarını izleyip maçlara gelmeyen Eryüksel, taraftardan geçen sezondan bu yana tepki görüyordu. Akhisarspor, Hüseyin Eryüksel yönetiminde tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkıp 7 yıl düşmeden mücadele ederken 2 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa finali oynamayı başardı.

SÜPER LİG'E ÇIKARDI

Akhisar 2018'deki finallerde Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı tarihinde ilk kez kazandı. 31 Mart'taki son yerel seçimlerde belediye başkanlığına da aday olan Eryüksel, Besim Dutlulu'yla girdiği yarışı kaybetti. Takım geçen sezon Süper Lig'den düştükten sonra Dutlulu, ile Eryüksel'in arası açıldı. Dutlulu Eryüksel yönetimiyle köprüleri attı. Sessiz sedasız kongreye giden yeşil-siyahlılarda belediye ve yönetimin arasındaki buzlar, sezon öncesi zorunlu olarak erimişti.

KENAN MOLLA