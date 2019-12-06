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FIBA'dan Türk hakemlere görev

FIBA'dan Türk hakemlere görev

06.12.2019, 14:25

FIBA, Türk hakemler ve ile FIBA eğitmeni ve hakem değerlendiricisi 'ı FIBA 'nda görevlendirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6-9 Şubat 2020'de düzenlenecek FIBA 2020 Kadınlar Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'nda Yener Yılmaz, Belçika'nın Ostende şehrinde, Özlem Yalman ise Çin'in Foshan kentinde oynanacak maçlarda düdük çalacak.

Belçika'da gerçekleştirilecek turnuvada ev sahibi Belçika'nın yanı sıra Kanada, Japonya ve İsveç mücadele edecek. Çin'in Foshan kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda ise ev sahibi Çin ile Büyük Britanya, Güney Kore ve İspanya yer alacak.

Rüştü Nuran ise Fransa'nın Bourges şehrinde ev sahibi Fransa ile Avusturalya, Brezilya ve Porto Riko'nun yer aldığı grupta görev yapacak.

AA

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