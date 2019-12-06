Horoz avantajı kaptı

Kupada dün TFF 1. Lig takımlarından Altınordu sahasında Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Karşılaşmayı Denizlispor, 5-3'lük skorla kazanarak büyük bir avantaj elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 1. eleme maçında Denizlispor, deplasmanda 1. Lig ekibi Altnordu'yu mağlup etti, rövanş öncesi avantajı kaptı: 3-5. 30'da, Recep Niyaz'ın sert şutunu kaleci Ali Emre son anda kornere çeldi. 33'te, Altınordu ceza sahasında topla buluşan Oscar Valesilla şık bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1. 44'te, Hüseyin Atakan Üner'in sağ kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Egehan Gök kafayla skora eşitlik getirdi: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 50'de, Burak Çalık'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Mehmet Akyüz topu kalecinin sağından uzak köşeye bıraktı: 1-2. Golden iki dakika sonra Altınordu Ersel Aslıyüksek ile bir kez daha beraberliği sağladı. 52'de, kaleci Tolgahan ile karşı karşıya kalan Ersel topu filelere gönderdi: 2-2.

GOL YAĞMURU SÜRDÜ

59'da, kullanılan köşe atışında Burak Çalık kafayla fileleri sarstı: 2-3. 64'te, Rodolaw Murawski penaltı vuruşunda topu ağlara göndermekte zorlanmadı: 2-4. 68'de, Mehmet Akyüz'ün sağdan ortasında topla buluşan Oscar Valesilla kendisinin ikinci takımının beşinci gölünü kaydetti: 2-5. 90+1'de, Fatih Aktay son sözü söyledi: 3-5.

NADİR UYSAL